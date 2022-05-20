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В Delivery Club заявили об утечке данных пользователей
В сети оказалась информация о заказах.

Служба безопасности Delivery Club заявила о утечке данных о совершенных заказах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Как рассказали в компании, в утекших данных содержатся информация о заказах. Отмечается, что банковские реквизиты не затронуты. «Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — сообщили в пресс-службе.

Компания проводит внутреннее расследование. После него Delivery Club планирует сделать дополнительный аудит внутренних систем. Также сервис проводит комплекс мер для улучшении защиты данных.

Ранее в некоторых Telegram-каналах рассказывалось об утечке данных заказов сервиса по доставке еды. Помимо этого, в базе из 250 миллионов строк — ФИО пользователей, а также другие данные. Отмечается, что их распространяют бесплатно.