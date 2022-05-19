В Рязани осудят местную жительницу, незаконно получавшую «чернобыльские» выплаты

С 2017 года по март 2022 года она незаконно получила почти 300 тысяч рублей.

Рязанку осудят за незаконное получение «чернобыльских» выплат. Подробности в четверг, 19 мая, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 36-летняя женщина обратилась в местный Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей ежемесячной выплаты, так как она живет в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако сама женщина проживала в другом месте. Так, с 2017 года по март 2022 года она незаконно получила почти 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его передали в суд для рассмотрения по существу.