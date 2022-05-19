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В Госдуме предложили освободить россиян от НДФЛ при продаже унаследованной от родственников недвижимости
Законопроект уже разработали вместе с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.

В Госдуме предложили освободить россиян от НДФЛ при продаже унаследованной от родственников недвижимости. Об этом в четверг, 19 мая, написал депутат парламента Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Законопроект уже разработали вместе с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.

Предлагается, что доход от продажи недвижимости, унаследованной от родственников, не будет облагаться НДФЛ. Однако это касается лишь тех объектов, чья кадастровая стоимость ниже 20 миллионов рублей, даже если продажа осуществляется до истечения трех лет владения объектом.

В настоящее время закон обязывает платить собственника 13% с дохода при продаже квартиры, унаследованной от родственников.