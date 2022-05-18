Жителя Владивостока подозревают в поджоге трех иномарок коллег из-за ревности

На мужчину завели уголовное дело.

Жителя Владивостока подозревают в поджоге трех иномарок, принадлежащим его коллегам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

В полицию за короткое время зарегистрировали несколько сообщений о поджогах машин во Владивостоке. Так, в Советском районе в течение двух недель подожгли Toyota Sienta и Toyota Hiace, а на Партизанском проспекте загорелась Toyota Estima.

В преступлении подозревают 37-летнего горожанина. В полиции отметили, что мужчина хорошо знал потерпевших и долгое время работал с ними. Мотивом могла стать ревность. «Мужчина решил отомстить коллегам и поджег стоящий перед домом автомобиль. На этом он не остановился и повторил деяние с двумя автомобилями товарищей по работе», — подчеркнули в ведомстве. В краевом УМВД отмечают, что подозреваемый ревновал одного из коллег.

Всего владельцам автомобилей причинили ущерб на сумму около миллиона рублей. На горожанина завели уголовное дело.