Врио губернатора Рязанской области встретился с митрополитом Марком

Митрополит и глава региона обсудили вопросы взаимодействия, совместные проекты и развитие общих начинаний.

Во вторник, 17 мая, в епархиальном управлении прошла первая встреча врио губернатора региона Павла Малкова и митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Об этом сообщили в рязанской епархии.

Митрополит и глава региона обсудили вопросы взаимодействия, совместные проекты и развитие общих начинаний.

«Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству на благо Рязанской земли и ее жителей», — говорится в сообщении.