Врио губернатора Рязанской области встретился с митрополитом Марком
Митрополит и глава региона обсудили вопросы взаимодействия, совместные проекты и развитие общих начинаний.
Во вторник, 17 мая, в епархиальном управлении прошла первая встреча врио губернатора региона Павла Малкова и митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Об этом
Митрополит и глава региона обсудили вопросы взаимодействия, совместные проекты и развитие общих начинаний.
«Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству на благо Рязанской земли и ее жителей», — говорится в сообщении.