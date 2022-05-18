В УФСИН опровергли информацию о голодовке заключенных в рязанской колонии

Появилась информация, что заключенные устроили голодовку из-за ненадлежащих условий.

В Telegram-канале правозащитного проекта Gulagu.net появилась информация о массовой голодовке заключенных в рязанской колонии ИК-2. В сообщении отметили, что в колонию приехало руководство УФСИН и прокуроры.

В записи отмечается, что заключенные устроили голодовку из-за ненадлежащих условий.

В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что информация не соответствует действительности.