В Окском заповеднике заметили медведя

«Худой после зимы, голодный», — сообщила Надежда Панкова на странице в соцсети «ВКонтакте».

В Окском заповеднике заметили медведя. Об этом сотрудница учреждения Надежда Панкова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А у нас в заповеднике опять медведь! Худой после зимы, голодный», — сообщила специалист.

Панкова подчеркнула, что в последний раз зверя видели в октябре. По ее словам, тогда он обошел весь заповедник и «исчез в неизвестном направлении». «Может быть и зазимовал где-то в нашем буреломе, а может уходил за пределы заповедника, мы не знаем. И вот опять попал на фотоловушку…» — отметила сотрудница.