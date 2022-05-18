В Чучковском районе росгвардейцы нашли боеприпасы

Предметы в поле неподалеку от Кистенево обнаружил местный житель.

В Чучковском районе росгвардейцы нашли боеприпасы. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Предметы в поле неподалеку от Кистенево обнаружил местный житель. О находке он рассказал в правоохранительные органы. Приехавшие росгвардейцы идентифицировали их как авиационные взрыватели со следами коррозии.

Специалисты с собакой осмотрели местность. Они нашли схожие предметы и другие боеприпасы. Предметы уничтожили вдали от населенных пунктов.