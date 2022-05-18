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Представители РГАТУ поучаствовали в «Празднике первой борозды»
Мероприятие состоялось в селе Баграмово.

Представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева поучаствовали в «Празднике первой борозды». Мероприятие прошло в девятый раз на базе комплекса «Музей обороны и тыла» в селе Баграмово в субботу, 14 мая, сообщили в пресс-службе вуза.

Среди почетных гостей на празднике были ректор РГАТУ Александр Шемякин, директор АО «Технический центр имени Дарьи Гармаш» Александр Киселев и президент регионального фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

«Этот праздник — наше духовное, историческое прошлое. Он олицетворяет всю сущность нашего с вами труда. Мы, русские люди, всегда были близки к родной земле и всегда благодарили её за урожай, с уважением и почитанием относились к ней, поскольку земля — кормилица наша!», — отметил Шемякин.

Представители сводного студенческого механизированного отряда «Механик» инженерного факультета университета торжественно пронесли одну из главных участниц пахоты «соху Андреевну» по селу Баграмово до «поля славы». Там они провели «Первую борозду». Ее начали с молитвами и пожеланиями благополучного урожайного года. После пахарь провел символическую вспашку с несколькими бороздами. Почетные гости разбросали зерна по полю.

После обрядовой части начались зрелищные мероприятия. Одним из главных элементов празднования первой борозды стали состязания с элементами исторических игр и забав. Команда механизированного отряда «Механик» стала победителем состязаний.

В этот день для сельчан и гостей праздника организовали большую развлекательную программу: выставка сельскохозяйственной техники и концерт. Также работали торговые ряды, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества, мини-зоопарк «Крестьянский дворик» и полевая кухня.