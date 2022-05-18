Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку теракта

Документ появился на национальном правовом интернет портале в среду, 18 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможном применении смертной казни за попытку совершения теракта. Об этом сообщило издание Regnum .

Документ появился на национальном правовом интернет портале в среду, 18 мая.

В законе указано, что применение казни допускается в качестве исключительной меры. Речь идет об актах международного терроризма, актах совершенных организованной группой, с использованием радиоактивных, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ, а также убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с их деятельностью.

Ранее казнь не была включена за приготовления к преступления. Теперь в список внесены статьи.