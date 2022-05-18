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Депутат Госдумы предложил сменить флаг России
Альтернативой, по версии Михаила Шеремета, должно стать Знамя Победы.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить флаг России. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, по версии парламентария, новым флагом должно стать Знамя Победы. Он отметил, что западные страны «фактически объявили войну» флагу.

«Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — сообщил Шеремет.

При этом депутат заявил, что гордится российским трехцветным флагом. Однако он подчеркнул, что на сегодняшнем этапе развития актуально Знамя Победы — как символ «возрождающейся супердержавы».