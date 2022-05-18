Бойца MMA Асхаба Магомедова задержали в Москве

Его подозревают в вымогательстве денег у подростка.

Бойца MMA Асхаба Магомедова задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

Магомедова подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Спортсмена задержали в гостинице в центре Москвы. Отмечается, что в номере находились друзья Магомедова, среди которых был треш-стример Некоглай.

Также Telegram-канал опубликовал подробности задержания бойца. На него и его друга написал заявление несовершеннолетний молодой человек, который продавал одежду в интернете. Знакомая бойца купила туфли люксового бренда, которые оказались поддельными.

Магомедов с другом начали звонить несовершеннолетнему, требуя деньги обратно, а также компенсацию. После этого мать подростка написала заявление в полицию.