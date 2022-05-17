В Рязани на улице Есенина мужчина на «Опеле» сбил велосипедиста

Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Есенина мужчина на «Опеле» сбил велосипедиста. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 16 мая, примерно в 8.55 вблизи дома № 53/13 по улице Есенина. Там 48-летний рязанец на Opel Astra сбил велосипедиста — 31-летнего местного жителя, который ехал в попутном направлении.

Велосипедист получил травмы. Ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.