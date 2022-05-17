«Почта России» увеличит скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов

Компания запустила регулярные рейсы на самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково. Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза.

«Почта России» увеличит скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба компании.

«Почта России» запустила регулярные рейсы на самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково. Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза.

Таким образом компания планирует обеспечить стабильность перевозок, а также самостоятельно контролировать логистику и объемы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это ускорит обработку грузов и сократит сроки доставки.

Новый рейс из Китая будет перевозить посылки категории ePacket — ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Благодаря близкому расположению логистического центра «Почты России» от аэропорта, все посылки быстро смогут пройти таможенный контроль и оформление.

«"Почта России» постоянно работает над оптимизацией собственных логистических цепочек, чтобы доставлять отправления клиентам быстрее. Новый рейс из Чжэнчжоу поможет нам повысить скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов. Если направление окажется востребованным, возможно, в будущем мы сможем увеличить количество рейсов до 3-4 в неделю", — отметил руководитель департамента управления авиатранспортом «Почты России» Георгий Баутин.

Справка:

С 2019 г. Почта России осуществляет регулярные рейсы из аэропортов Ханчжоу и Чанша с отправлениями класса C-packet, реализуемого совместно с AliExpress. Перед полетом в Китай самолеты Почты России доставляют внутренние отправления по разным городам России: Казань, Норильск, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск.