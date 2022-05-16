«РИА Новости»: McDonald’s может продать бизнес собственному крупному франчайзи

По словам президента федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, есть высокая вероятность, что McDonald’s продаст бизнес одному из собственных крупных франчайзи. Может измениться вывеска и название сети, но если меню останется прежним, то сеть быстро вернется к прежнему доходу.

McDonald’s может продать бизнес собственному крупному франчайзи. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на президента федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

По его словам, есть высокая вероятность, что McDonald’s продаст бизнес одному из собственных крупных франчайзи. Может измениться вывеска и название сети, но если меню останется прежним, то сеть быстро вернется к прежнему доходу.

«Скорее всего, теоретически, компанию могут продать какому-то собственному крупному франшизеру, а далее вопрос будет в том, какой ребрендинг и так далее. Новому владельцу придется заново вкладываться в рекламу, предстоит поддерживать стандарты обслуживания, питания, заново начинать работать с поставщиками», — считает Бухаров.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что компания уходит с российского рынка. McDonald’s возобновит работу лишь под новым брендом.