В рязанском дворе припаркованные машины облили строительной смесью

В Рязани во дворе многоэтажки на улице Вишневой кто-то облил автомобили предположительно строительной смесью. Об этом сообщили местные жители в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани во дворе многоэтажки на улице Вишневой кто-то облил автомобили предположительно строительной смесью. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили местные жители в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«На Вишневой кто-то додумался выкинуть в окно какую-то строительную смесь. Обгадил три машины и магазин. Ужас», — говорится в сообщении.

«Как я понимаю, это не из окна выкинули, а сверху дом утеплителем обшивали и цемент летит вниз, но также и краска белая, она откуда вообще, не пойму, всех прохожих обливает, на меня тоже попало», — отметила рязанка в комментариях.