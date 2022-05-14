В Рязани мотоциклист попал в смертельное ДТП

На улице Рязанской мотоциклист попал в смертельное ДТП. Мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Рязанской мотоциклист попал в смертельное ДТП. Мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 14 мая, примерно в 15:00 на закрытой территории вблизи дома № 22. По предварительной информации, 48-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на препятствие.

В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм.

Напомним, за последнюю неделю в Рязанской области произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла.