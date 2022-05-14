МИД России предупредил о последствиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к милитаризации региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к милитаризации региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Также дипломат отметил, что Россия не имеет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, однако не видит реальных причин для вступления стран в НАТО.

«Вступление Финляндии в НАТО не может остаться без политической реакции. Решение о действиях России будет приниматься не на эмоциях, оно будет выверенное», — добавил Грушко.