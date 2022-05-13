В Скопине экс-руководитель отдела продаж похитил у компании более полумиллиона рублей

Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Скопине экс-руководитель отдела продаж похитил у компании более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В январе и феврале 2022 года экс-руководитель отдела продаж похитил у телекоммуникационной компании более 500 тысяч рублей. Он имел доступ к платежной системе и под видом клиента перевел деньги в несколько этапов себе на карту.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками МО МВД России «Скопинский».