В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил годовалого ребенка

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил годовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел в поселке Камарчага Манского района. Ребенок в возрасте 1 год и девять месяцев остался без присмотра родителей и выбежал из дома на железнодорожные пути. Машинист грузового поезда заметил ребенка, начал сигналить. и применил экстренное торможение. От полученных травм пострадавший умер.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

Фото управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу