Рязанка выплатила долг знакомой под угрозой ареста «Лексуса»

Женщина не хотела отдавать занятые в долг 300 тысяч рублей даже после решения суда.

Рязанка выплатила долг знакомой под угрозой ареста «Лексуса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Жительница Рязани заняла своей знакомой 300 тысяч рублей. В назначенный срок женщина деньги не вернула. Рязанка подала на должницу в суд и выиграла дело, но даже после этого знакомая не выплатила ей денежные средства.

После этого жительница Рязани обратилась к судебным приставам. Под угрозой ареста своего автомобиля Lexus RX 270 2014 года выпуска, должница выплатила занятые деньги в полном объеме.