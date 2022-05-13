Рязанка выплатила долг знакомой под угрозой ареста «Лексуса»
Женщина не хотела отдавать занятые в долг 300 тысяч рублей даже после решения суда.
Рязанка выплатила долг знакомой под угрозой ареста «Лексуса». Об этом
Жительница Рязани заняла своей знакомой 300 тысяч рублей. В назначенный срок женщина деньги не вернула. Рязанка подала на должницу в суд и выиграла дело, но даже после этого знакомая не выплатила ей денежные средства.
После этого жительница Рязани обратилась к судебным приставам. Под угрозой ареста своего автомобиля Lexus RX 270 2014 года выпуска, должница выплатила занятые деньги в полном объеме.