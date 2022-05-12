В выходные в Рязанской области ожидаются дожди

Температура воздуха днем будет достигать до +16, +19 градусов.

В выходные, 14-15 мая, в Рязанской области ожидаются дожди. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в пятницу, 13 мая, ожидается до +11 градусов. Днем солнечная погода, возможен дождь. Температура будет достигать до +19 градусов.

В ночь на субботу, 14 мая, похолодает до +9 градусов. Дожди ожидаются ночью. Днем также возможны осадки, температура воздуха +17 градусов.

Ночью в воскресенье температура понизится до +7 градусов. Днем ожидается до +16 градусов и дождь.