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В выходные в Рязанской области ожидаются дожди
Температура воздуха днем будет достигать до +16, +19 градусов.

В выходные, 14-15 мая, в Рязанской области ожидаются дожди. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Ночью в пятницу, 13 мая, ожидается до +11 градусов. Днем солнечная погода, возможен дождь. Температура будет достигать до +19 градусов.

В ночь на субботу, 14 мая, похолодает до +9 градусов. Дожди ожидаются ночью. Днем также возможны осадки, температура воздуха +17 градусов.

Ночью в воскресенье температура понизится до +7 градусов. Днем ожидается до +16 градусов и дождь.