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В Рязани госпитализировали двухлетнюю девочку после отравления угарным газом
Инцидент произошел вечером в среду, 11 мая.

В Рязани госпитализировали двухлетнюю девочку после отравления угарным газом. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел вечером в среду, 11 мая. За медицинской помощью обратился 32-летний рязанец, а также его дочь. У них обнаружили отравление угарным газом.

По словам собеседника, вечером среды мужчина с женой купал ребенка. При этом газовая колонка была включена. Во время купания девочка капризничала. После этого у нее начались судороги. Родители вызвали «скорую».

До приезда мать девочки потеряла сознание, а отец почувствовал себя плохо.

В итоге ребенка с отравлением угарным газом госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой.