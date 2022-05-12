В Рязани госпитализировали двухлетнюю девочку после отравления угарным газом

Инцидент произошел вечером в среду, 11 мая.

В Рязани госпитализировали двухлетнюю девочку после отравления угарным газом. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел вечером в среду, 11 мая. За медицинской помощью обратился 32-летний рязанец, а также его дочь. У них обнаружили отравление угарным газом.

По словам собеседника, вечером среды мужчина с женой купал ребенка. При этом газовая колонка была включена. Во время купания девочка капризничала. После этого у нее начались судороги. Родители вызвали «скорую».

До приезда мать девочки потеряла сознание, а отец почувствовал себя плохо.

В итоге ребенка с отравлением угарным газом госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой.