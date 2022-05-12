В Россию прекратили завозить санкционные продукты

Главным образом, это связано с перекрытием основного канала поставок.

В Россию прекратили завозить санкционные продукты. Об этом сообщила « Газета.ру » со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Ведомство не зафиксировала фактов ввоза продуктов с февраля по апрель. «В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объемов ее ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров — меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — отметили в службе.

В ведомстве заявили, что прекращение поставок связано с перекрытием основного канала ввоза санкционной продукции. Раньше она, главным образом, попадала в Россию из Белоруссии, которая ввела контрсанкции в качестве ответа Евросоюзу.