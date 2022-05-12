Страховая компания хочет отсудить у Михаила Ефремова больше 700 тысяч за смертельное ДТП

Компания хочет отсудить деньги, которыми ранее покрыла расходы после трагического ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров.

Страховая компания «АльфаСтрахование» хочет отсудить у актера Михаила Ефремова больше 700 тысяч рублей. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Компания хочет отсудить деньги, которыми ранее покрыла расходы после трагического ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Страховщики по ОСАГО возместили 356 200 рублей за вред, причиненный погибшему, еще 400 тысяч — на покрытие ущерба автомобилю актера.

Однако Ефремова признали виновным в ДТП. Теперь «АльфаСтрахование» намерена вернуть потраченные деньги.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаилом Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.