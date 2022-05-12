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Рязанцам предложили выбрать парк для благоустройства
В лидеры голосования вышли несколько парков.

До 30 мая рязанцы могут выбрать парк для благоустройства в 2023 году. Об этом сообщила группа «Главархитектура Рязанской области».

В лидеры голосования вышли несколько парков. В Московском районе благоустроить предлагают парки имени Гагарина и Морской славы. В первом планируется установить спортплощадки и зоны отдыха. В парке Морской славы хотят реконструировать входную группу, высадить деревья и обновить детскую площадку.

На первое место в Железнодорожном районе вышла площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе. Там предлагают сделать единую пешеходную зону от вокзала «Рязань-1».

В Советском районе лидером голосования оказался Лесопарк, в котором хотят обустроить набережную и пляж.

В Октябрьском районе предлагают расчистить пруд и реконструировать пешеходную зону, а также зоны отдыха в парке Черезовские пруды и ЦПКиО «Рюмина роща».