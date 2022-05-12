Петербургский фотохудожник Сергей Щербаков представит в «Фотодоме» проект «Дача»

Персональная выставка откроется 13 мая.

13 мая в 18.00 в музейно-выставочном центре имени Каширина откроется персональная выставка петербургского фотографа Сергея Щербакова «Дача». Автор представит свой проект, работа над которым продолжалась более 10 лет, и который впервые был представлен публике культурной столицы в сентябре 2021 года в ZERNO photogallery.

Черно-белые пленочные фотографии этой серии Сергея Щербакова — удачная возможность начать знакомство с творчеством фотохудожника. «Дача оказывается обжитым пространством, буквально зажатым между лесом, вторгающимся в человеческий мир, и подступающим с другой стороны туманом. Из леса приходят странные существа, в туман уходят люди, чтобы вернуться другими или не вернуться вовсе. Мы в этом странном мире — лишь невольные наблюдатели, местные жители нас не замечают и ничего не объясняют», — так характеризует увиденное петербургский культуролог Владислав Дегтярев.

И приглашает переступить черту между привычным миром и волшебным искусствовед Марина Пассет: «Обыденное пространство в его работах становится сакральным через проживание с помощью создания художественного образа. Лес, дорога, дом, всё, давно и надежно внутренне присвоенное, оказывается вдруг незнакомым, таинственным, полным странных существ и событий. В этом мире все предельно правдиво: охота с игрушечным псом не легковеснее настоящего обряда инициации, то ли звери, то ли люди-трикстеры готовы появиться и вести, вовлекая в ожидаемо неожиданное. Еще можно уйти, куда-то в туман или, может быть, в никуда. В этом мире нужно видеть сущности в обыденных предметах. Думать, понимать, грустить или болтать ногами, когда внутри уже случается нечто важное. Самого главного словами не скажешь, всем смотрящим придётся следовать за визуальными событиями, подчиняясь своей внутренней логике. Выход не там, где вход, каждый пройдет своим маршрутом. Счастливого пути!».

Выставка Сергея Щербакова «Дача» открыта в «Фотодоме» до 11 июня. Адрес музейно-выставочного центра — улица Почтовая, дом № 58. Он работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение — 12+.