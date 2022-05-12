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Песков: прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
Пресс-секретарь президента добавил, что несмотря на это, Россия все равно готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в ситуацию на Украине.

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. Об этом в четверг, 12 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

Он также добавил, что несмотря на угрозу, Россия все равно готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в ситуацию на Украине.

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе, на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», — сказал Песков журналистам.