В Крыму два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку

Мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров. В это время десятилетняя девочка вышла во двор, где гостила у своего дедушки вместе с 14-летней сестрой.

В Крыму два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в поселке Советский во вторник, 10 мая. Мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров. В это время десятилетняя девочка вышла во двор, где гостила у своего дедушки вместе с 14-летней сестрой.

Ротвейлеры накинулись на ребенка и укусили ее за туловище, руки, ноги, голову и лицо. Девочка скончалась в больнице во время операции.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке в результате нападения на нее домашних собак (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в релизе.

В произошедшем также разбирается прокуратура. Они будут выяснять, как исполнялись законы об ответственном обращении с животными, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила. Также дадут правовую оценку чиновникам и родителям девочки.