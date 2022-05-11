Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
11°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 14:02
Нал. EUR 0 / 10000 14:02
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 703
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 399
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 537
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 101
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Крыму два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку
Мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров. В это время десятилетняя девочка вышла во двор, где гостила у своего дедушки вместе с 14-летней сестрой.

В Крыму два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку. Об этом в среду, 11 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в поселке Советский во вторник, 10 мая. Мужчина выпустил на прогулку двух ротвейлеров. В это время десятилетняя девочка вышла во двор, где гостила у своего дедушки вместе с 14-летней сестрой.

Ротвейлеры накинулись на ребенка и укусили ее за туловище, руки, ноги, голову и лицо. Девочка скончалась в больнице во время операции.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке в результате нападения на нее домашних собак (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в релизе.

В произошедшем также разбирается прокуратура. Они будут выяснять, как исполнялись законы об ответственном обращении с животными, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила. Также дадут правовую оценку чиновникам и родителям девочки.