Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
11°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 14:02
Нал. EUR 0 / 10000 14:02
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 703
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 399
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 537
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 101
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Калининграде предотвратили теракт на 9 мая
Теракт в канун Дня Победы готовил сторонник «Правого сектора"* (запрещенная в России террористическая организация)

В Калининграде предотвратили теракт на 9 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Теракт в канун Дня Победы готовил сторонник «Правого сектора"*. В его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора"*.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор"*, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в релизе.

Сообщается, что после теракта он планировал уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российских солдат.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

*Организация признана террористической и запрещена в России