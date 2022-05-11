В Калининграде предотвратили теракт на 9 мая

Теракт в канун Дня Победы готовил сторонник «Правого сектора"* (запрещенная в России террористическая организация)

В Калининграде предотвратили теракт на 9 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Теракт в канун Дня Победы готовил сторонник «Правого сектора"*. В его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора"*.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор"*, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в релизе.

Сообщается, что после теракта он планировал уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российских солдат.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

*Организация признана террористической и запрещена в России