В Калининграде предотвратили теракт на 9 мая. Об этом в среду, 11 мая,
Теракт в канун Дня Победы готовил сторонник «Правого сектора"*. В его квартире обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора"*.
«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор"*, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в релизе.
Сообщается, что после теракта он планировал уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российских солдат.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
*Организация признана террористической и запрещена в России