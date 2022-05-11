На четырех рязанских улицах 12 мая отключат холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
В четверг, 12 мая, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Введенская, дом № 94;
- улица Горького, дома №№ 27, 29, 29-а (детский сад № 17), 33, 37, 56, 58, 60, 66;
- улица Свободы, дом № 66 (ОДКБ имени Дмитриевой), 71, 73, 75;
- улица Фрунзе, дома №№ 18, 29, 32.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.