На четырех рязанских улицах 12 мая отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте регионального водоканала.

В четверг, 12 мая, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Введенская, дом № 94;

улица Горького, дома №№ 27, 29, 29-а (детский сад № 17), 33, 37, 56, 58, 60, 66;

улица Свободы, дом № 66 (ОДКБ имени Дмитриевой), 71, 73, 75;

улица Фрунзе, дома №№ 18, 29, 32.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.