Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
11°
Птн, 13
15°
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 14:00
Нал. EUR 0 / 10000 14:00
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
1 701
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
3 397
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
8 536
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Apple прекратит производство плееров iPod
Бренд дебютировал в 2001 году.

Apple прекратит производство плееров iPod. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Фирма производила проигрыватели более 20 лет — бренд дебютировал в 2001 году.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Musiс», — сообщает старший вице-президент Apple Грег Джосвиак.

Отмечается, что у пользователей есть возможность купить iPod touch на сайте компании, в магазинах Apple Store и у авторизированных реселлеров, пока товар имеется в наличии.