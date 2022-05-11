Apple прекратит производство плееров iPod

Бренд дебютировал в 2001 году.

Apple прекратит производство плееров iPod. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Фирма производила проигрыватели более 20 лет — бренд дебютировал в 2001 году.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 миллионам песен и более 30 тысячам списков воспроизведения, доступных через Apple Musiс», — сообщает старший вице-президент Apple Грег Джосвиак.

Отмечается, что у пользователей есть возможность купить iPod touch на сайте компании, в магазинах Apple Store и у авторизированных реселлеров, пока товар имеется в наличии.