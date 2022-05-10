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Рязанцам напомнили о штрафах за поджог травы
За бесконтрольное сжигание травы или мусора предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, а в случае причинения крупного материального ущерба — уголовная ответственность.

Рязанцам напомнили о штрафах за поджог травы. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что огонь от подожженной травы или мусора может перекинуться на жилые дома и хозяйственный постройки.

По статье 20.4 КоАП за разведение костров ближе 50 метров от зданий и за бесконтрольное сжигание травы рязанцам грозит предупреждение или штраф: для физических лиц до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

За причинение крупного материального ущерба (более 250 тысяч рублей) в результате пожара предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Рязанцев попросили не сжигать мусор, прошлогоднюю траву на полях, а также не разводить костры в лесу.

Напомним, ранее очевидцы засняли как около Рязани горят поля. Огонь охватил участок рядом с Муромским шоссе.