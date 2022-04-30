На Сахалине загорелась ГРЭС
На станции сработала система пожаротушения. Пожар возник из-за отключения турбогенератора.
В селе Ильинском произошел пожар в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2. Об этом передает
На станции сработала система пожаротушения. Пожар возник из-за отключения турбогенератора.
Здание покинули самостоятельно 30 сотрудников. Технологический процесс остановили.
Никто не пострадал.
В правительстве уточнили, что огонь перекинулся на кровлю, возгорание пока не ликвидировали. Отмечается, что энергоснабжение потребителей не нарушено.
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