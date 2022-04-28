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В рязанской школе учащиеся продегустировали блюда, вошедшие в меню учреждения
Всего было восемь блюд, среди которых были салат из моркови, куриное филе в сметанном соусе, запеченная рыба, овощное рагу, суп с фасолью и рассольник, два напитка. Все блюда можно было не только попробовать, но и запросить их состав и рецепт.

В рязанской школе № 75 ученики продегустировали блюда, которые вошли в меню учреждения. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Всего было восемь блюд, среди которых салат из моркови, куриное филе в сметанном соусе, запеченная рыба, овощное рагу, суп с фасолью и рассольник, два напитка. Все блюда можно было не только попробовать, но и запросить их состав и рецепт.

«Сегодня на базе школы проходит круглый стол с участием детей, чтобы узнать их мнение. Такие мероприятия помогут наладить обратную связь и помочь в дальнейшем совершенствовании школьного меню», — отметила заместитель директора МП «Детское питание» Ольга Мастюкова.

В рамках дегустации организаторы выслушали мнение учащихся, после чего они заполнили специальные анкеты с предложениями. Их результаты учтут при составлении меню для школьников.

Планируется, что встречи продолжат и в других школах, которые обслуживает МП «Детское питание».