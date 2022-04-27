Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
Вчера 17:15
970
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
Вчера 10:30
3 449
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
Вчера 15:30
796
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
25 апреля 11:31
3 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Губернаторы Рязанской области смогут избираться на должность неограниченное количество раз
Председатель облизбиркома Рязанской области Дмитрий Боков рассказал, что ранее один чиновник не мог избираться более двух раз, теперь «двумя сроками полномочия не ограничивается».

Губернаторы Рязанской области смогут избираться на должность неограниченное количество раз. Соответствующие изменения в закон о выборах главы региона внесли в среду, 27 апреля, на региональном парламенте.

Председатель облизбиркома Рязанской области Дмитрий Боков рассказал, что ранее один чиновник не мог избираться более двух раз, «теперь двумя сроками не ограничивается».

При этом губернатор продолжит избираться также на пятилетний срок.

«Губернатор Рязанской области прекращает исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным губернатором», — соответствующая формулировка добавляется в закон о выборах главы региона.