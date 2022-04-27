Губернаторы Рязанской области смогут избираться на должность неограниченное количество раз

Председатель облизбиркома Рязанской области Дмитрий Боков рассказал, что ранее один чиновник не мог избираться более двух раз, теперь «двумя сроками полномочия не ограничивается».

Губернаторы Рязанской области смогут избираться на должность неограниченное количество раз. Соответствующие изменения в закон о выборах главы региона внесли в среду, 27 апреля, на региональном парламенте.

Председатель облизбиркома Рязанской области Дмитрий Боков рассказал, что ранее один чиновник не мог избираться более двух раз, «теперь двумя сроками не ограничивается».

При этом губернатор продолжит избираться также на пятилетний срок.

«Губернатор Рязанской области прекращает исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным губернатором», — соответствующая формулировка добавляется в закон о выборах главы региона.