Делегация Рязанской области прибыла с бизнес-миссией в Киргизию

В понедельник, 25 апреля, в Республике Киргизия начала работу бизнес-миссия Рязанской области. Делегацию возглавил губернатор Николай Любимов.

В понедельник, 25 апреля, в Республике Киргизия начала работу бизнес-миссия Рязанской области. Делегацию возглавил губернатор Николай Любимов. В ее состав вошли зампред регионального правительства Артем Никитин, директор агентства развития бизнеса Устин Богачев, представители рязанских предприятий. В первый день деловой поездки состоялся ряд встреч, в частности, в посольстве России в Киргизии, профильных министерствах и институтах развития экономического сектора. Темами обсуждения стало двустороннее взаимовыгодное сотрудничество между рязанским регионом и республикой, конкретные варианты партнерства, основанные на экономическом и инвестиционном потенциале Рязанской области, представленном на переговорных площадках, а также инициативах со стороны официальных лиц и бизнеса Киргизии.

Со стороны Киргизской Республики наибольшую заинтересованность вызвали перспективы взаимодействия в организации поставок продовольствия, зерновых, строительных материалов и ИТ-разработок. В частности, об этом было заявлено в ходе встречи с послом России в Киргизской Республике Николаем Удовиченко, где губернатор Николай Любимов особо подчеркнул важность и готовность активизировать двусторонние отношения, укреплять экономическое сотрудничество с Киргизией, формировать новые совместные логистические и производственные цепочки.

«Наш регион экспортирует в Киргизию нефтепродукты, лакокрасочные материалы, мебель, парфюмерно-косметические средства, изделия из пластмассы. Основу киргизского импорта в Рязанскую область составляют, в основном, компоненты солнечной энергетики. Возможностей масштабировать сотрудничество немало. Мы готовы укреплять торгово-экономический баланс, расширяя сферы рязанского присутствия на киргизской земле», — заявил Николай Любимов.

По итогам пленарного заседания в Российско-Кыргызском фонде развития, в котором приняли участие рязанские предприниматели-члены бизнес-миссии, глава региона подчеркнул готовность развивать прямые поставки в Киргизию продукции металлообработки и машиностроения, фармацевтической и пищевой отраслей промышленности, а также конвейерных линий, которые производятся в Рязанской области. Особый акцент он сделал на стремлении регионального бизнеса создавать совместные предприятия.

«Мы готовы выходить с такими предложениями. Особенно перспективно сотрудничество в сфере логистики. Географические расположение и транспортная инфраструктура Рязанской области максимально выгодные, одни из лучших в Центральной России. У нас очень много точек соприкосновения и в сфере сельхозпроизводства», — заявил Николай Любимов.

Обсуждение форматов сотрудничества продолжилось на площадке министерства экономики и коммерции Киргизии.

«Товарооборот Рязанской области и Республики Киргизия за прошлый год составил шесть млн долларов, продемонстрировав 25-процентный рост по отношению к 2020 году. Но эти показатели могут быть в разы больше, — отметил губернатор. — Номенклатура может быть диверсифицирована и значительно расширена. Мы готовы поставлять электронику, лекарственные препараты, медицинскую технику, товары народного потребления, детские товары, в частности, удерживающие автокресла, и многое другое. В том числе те позиции, которые соответствуют запросам стратегического развития республики».

По словам замминистра экономики и коммерции Киргизии Вероники Исаевой, партнерские отношения республики с Россией традиционно в приоритете, что останется неизменным и впредь. Она выразила готовность содействовать всем начинаниям, оказывать поддержку в формировании экономических и логистических цепочек для успешного продвижения совместных кооперационных проектов.

«Все планирующие развитие партнерства с Рязанью предприятия, и готовые вступить в диалог с рязанским бизнесом, с нетерпением ждали приезда бизнес-миссии. Заинтересованность есть, и высокая. Надеюсь, что наши коммерсанты смогут достичь взаимовыгодных, предметных договоренностей», — заявила Вероника Исаева.