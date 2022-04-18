В Рязани на концерте «ZаРоссию» выступят Анна Семенович и Джанго
Музыкально-патриотический концерт пройдет во дворце спорта «Олимпийский» 23 апреля. Начало в 17:00
В Рязани на концерте «ZаРоссию» выступят Анна Семенович и Джанго. Об этом
Проект «ZаРоссию» состоится в Рязани после Орла, а далее пройдет в Брянске и Магнитогорске. Завершится марафон 5 мая в Самаре.
Кроме выступления артистов на марафоне пройдет всероссийская эстафета «Свет наших сердец» и лекции экспертов российского общества «Знание».
Музыкально-патриотический концерт пройдет во дворце спорта «Олимпийский» 23 апреля. Начало в 17:00