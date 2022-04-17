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Мошенники стали в три раза чаще находить жертв в соцсетях
Злоумышленники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях и усилили атаки на молодежь 18-22 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Злоумышленники стали втрое чаще находить жертв в соцсетях и усилили атаки на молодежь 18-22 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

При этом, по словам специалиста, классической схемой мошенников остается звонок «от сотрудника службы безопасности банка» или якобы представителя какого-либо госоргана, который предлагает спасти деньги человека, используя «безопасный» счет.

«Основное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что, как правило, теперь мошенники звонят не от имени „Сбера“, а от имени других банков», — подчеркнул Кузнецов.

Сохраняется мошенничество с кредитами, когда клиенту банка рассказывают о якобы чьей-то попытке оформить ссуду на имя жертвы и призывают оформить такой же кредит, чтобы вывести деньги на «защищенный» счет.

По словам Кузнецова, звонки от имени следователей, прокуратуры и других служб маскируют под реальные, подделывая номера. Популярность таких звонков выросла.

Также Сбербанк ждет скорого возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения. Это произойдет из-за западных санкций, под которые попали некоторые банки. Он также отметил, что уже сейчас Сбербанк отмечает на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии», так как приложения банков исчезли из Apple Store и Google Play.

«Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — отметил Кузнецов.