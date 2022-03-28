В Рязани задержали двух человек, распространявших наркотики

Как выяснилось, ранее молодые люди проживали в городе Ряжске и недавно переехали в Рязань, где поселились на съемной квартире и занялись бесконтактным распространением наркотиков.

В Рязани задержали двух человек, которые занимались сбытом наркотиков в городе и некоторых районах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее органам внутренних дел стало известно, что на улице Затинной часто появляются «подозрительные молодые люди». Местные жители предположили, что они ищут на местности закладки с наркотиками.

Полицейские организовали скрытое патрулирование и задержали двух молодых людей 25 и 24 лет. Выяснилось, что они были курьерами нелегального интернет-магазина и оставляли закладки в установленных местах. При личном досмотре у них изъяли свертки с «синтетикой».

Выяснилось, что ранее молодые люди жили в Ряжске и переехали в Рязань, где поселились на съемной квартире и начали бесконтактно распространять наркотики.

В квартире на улице Интернациональной полицейские нашли свертки с «синтетикой», а также изъяли несколько сделанных ими закладок в Рязани и Кораблине.

Суммарно полиция изъяла около 50 граммов наркотических средств.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.