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Полицейские задержали похитителя оборудования с автодороги в Спасском районе
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хищении на дороге в Спасском районе аккумулятора с передвижного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хищении на дороге в Спасском районе аккумулятора с передвижного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился оператор установленного на обочине автодороги Москва — Челябинск передвижного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Женщина рассказала, что на ее глазах водитель отсоединил аккумулятор от оборудования и вместе с ним скрылся на автомобиле. Она запомнила госномер и цвет машины.

Оперативники уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС ГИБДД установили личность владельца автомобиля. Выяснилось, что подозреваемый — 32-летний житель Самарской области. Злоумышленника задержали на дороге в Путятинском районе, похищенное изъяли.

По предварительной информации, на пути домой мужчина решил взять с собой аккумулятор одного из передвижных комплексов, чтобы позже сбыть добычу. Он не знал, что за комплексом следит оператор.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.