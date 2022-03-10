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Россиянам посоветовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Специалист посоветовал скачать данные из облака. Он отметил, что неизвестно, как долго продлятся проблемы с невозможностью оплатить сервисы.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сообщил, что россиянам следует сохранить данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Об этом передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в магазине приложений AppStore не будет проходить оплата по картам российских банков. Функция пополнения счета по номеру телефона сохранится. Также россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay из-за остановки операций с платежными системами Visa и Mastercard.

Владимир Зыков отметил, что с облаком пользователей может произойти «что-то произойти не очень хорошее», так как невозможно будет продлить оплату.

«Они, конечно, знают о проблемах, но, предусмотрят ли они возможность сохранения данных пользователей в iCloud или будут их удалять — большой вопрос», — прокомментировал он.

Специалист посоветовал скачать данные из облака. Он отметил, что неизвестно, как долго продлятся проблемы с невозможностью оплатить сервисы.

Зыков добавил, что лучше переносить данные на российские сервисы «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», поскольку их можно оплатить через веб-версию.