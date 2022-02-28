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В Рязанской области с начала года возбудили семь уголовных дел за попытки дать взятку полицейским
Сумма предложенных денежных средств за непривлечение недобросовестных водителей к ответственности варьируется от 100 до 50 000 рублей.

За текущий год в Рязанской области возбудили семь уголовных дел за попытки дать взятку полицейским. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С начала года госавтоинспекция Рязанской области подала 26 уведомлений о попытках склонить их к взяткам. Водители предлагали правоохранителям суммы от 100 до 50 000 рублей.

16 февраля в Михайловском районе инспекторы ДПС остановили грузовик, за рулем которого был 39-летний рязанец. В кузове перевозили хлебобулочные изделия. Во время проверки документов выяснилось, что на груз нет накладных. Инспектор составил административный материал по части 2 статьи 12.3 КоАП Р. Ф. За правонарушение грозит штраф 500 рублей.

Водитель попытался дать взятку инспектору. Несмотря на предупреждение, мужчина положил 150 рублей на переднюю панель патрульного автомобиля и пояснил, что передает деньги в качестве взятки.

Инспектор отказался и сообщил о произошедшем руководству. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ.