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В Сасове задержали девушку, похищавшую деньги у пенсионерок
Полицейские задержали 19-летнюю жительницу Сасова, которая подозревается в двух кражах из домов пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 19-летнюю жительницу Сасова, которая подозревается в двух кражах из домов пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, девушка стучалась в двери к пожилым женщинам и под благовидным предлогом проникала в квартиры. После она отвлекала внимание хозяек, находила и похищала деньги.

В полицию обратилась 75-летняя жительница Сасова и рассказала, что из дома пропали 10 тысяч рублей. Денег не обнаружилось после визита незнакомки. По словам пенсионерки, неизвестная постучала в дверь и под благовидным предлогом попросила разрешения войти. Незнакомка побеседовала с хозяйкой о ее здоровье и попросила стакан воды. Пенсионерка отлучилась. Потом гостья ушла. Через некоторое время женщина проверила место в мебели, где хранились сбережения, и их не обнаружила.

Оперативники составили описание внешности злоумышленницы и установили ее личность. К краже оказалась причастна 19-летняя жительница города Сасово.

Девушку разыскали. Выяснилось, что ранее ее привлекали к ответственности за аналогичное хищение.

Установлено, что задержанная причастна к еще одной краже из дома пенсионерки. Из жилища 66-летней женщины похожим способом было похищено 6500 рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.