Рязанская прокуратура сообщила о результатах проверки уборки снега в городе

В 2022 году прокуратура нашла более 150 нарушений, заведено шесть дел об административных правонарушениях.

В пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции рязанской прокуратуры сообщили о результатах проверки уборки снега в городе.

«Проблемы неоднократно поднимались в социальных сетях, они озвучивались городскими органами власти. Мы на них реагировали с подключением территориальных прокуроров», — сообщил прокурор региона Иван Панченков.

В прокуратуре добавили, что проблемы уборки снега носят ежедневный характер: «Мы реагируем не только на обращения граждан, но мониторим СМИ и мессенджеры».

Сообщается, что в текущем году выявлено более 150 нарушений, заведено шесть дел об административных правонарушениях и приняты меры о недопущении подобных нарушений.