Рязанцев предупредили о возможных несчастных случаях из-за схода снега и наледи

Также жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.

Рязанцев предупредили о возможных несчастных случаях из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС .

По информации ведомства, риск несчастных случаев существует из-за обильно выпавших осадков и повышение температуры до положительных отметок.

Рязанцев попросили быть внимательными. Также их призвали: