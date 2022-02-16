Рязанцев предупредили о возможных несчастных случаях из-за схода снега и наледи
Также жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.
Рязанцев предупредили о возможных несчастных случаях из-за схода снежных масс и наледи с крыш зданий. Информацию опубликовало
По информации ведомства, риск несчастных случаев существует из-за обильно выпавших осадков и повышение температуры до положительных отметок.
Рязанцев попросили быть внимательными. Также их призвали:
- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега. Также в таких местах нельзя находиться детям;
- не оставлять машины около зданий, на карнизах которых навис снег или образовались сосульки;
- обходить опасные места в случае, если они ограждены;
- не ходить по улице в наушниках.