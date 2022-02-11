Специалисты «Газпрома» газифицировали более 800 рязанских домов

В Рязанской области продолжается программа бесплатной догазификации. За все время специалисты «Газпрома» проложили газопроводы до границ 812 домовладений, из них 175 уже подключены к системе газоснабжения.
На данный момент принято 2334 заявки на догазификацию, заключено 1517 договоров. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Рязанского, Касимовского и Сасовского районов.
Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение газового оборудования выполняется за счет собственника.
Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе «Личный кабинет»
В план-график догазификации в Рязанской области на сегодня входят более пяти тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.
Справка:
АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.