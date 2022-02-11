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Специалисты «Газпрома» газифицировали более 800 рязанских домов
На данный момент принято 2334 заявки на догазификацию, заключено 1517 договоров. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Рязанского, Касимовского и Сасовского районов.

В Рязанской области продолжается программа бесплатной догазификации. За все время специалисты «Газпрома» проложили газопроводы до границ 812 домовладений, из них 175 уже подключены к системе газоснабжения.

На данный момент принято 2334 заявки на догазификацию, заключено 1517 договоров. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Рязанского, Касимовского и Сасовского районов.

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение газового оборудования выполняется за счет собственника.

Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе «Личный кабинет» lk.ryazanoblgaz.ru/, обратившись в офисы компании по месту жительства (адреса газовых участков можно посмотреть по ссылке — www.ryazanoblgaz.ru/about/kontaktnaya-informaciya), через портал Единого оператора газификации connectgas.ru/, Госуслуги, а также в МФЦ. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, ситуационный план, копию паспорта заявителя, СНИЛС.

В план-график догазификации в Рязанской области на сегодня входят более пяти тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.