В 2022 году в Рязанской области менингитом заболели шесть детей

Ранее появилась информация, что в Рязанской области два ребенка заболели менингитом.

В 2022 году в Рязанской области шесть детей заболели менингитом. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение РЗН.инфо.

Отмечается, что управление проводит мониторинг случаев заболеваний менингитом, в том числе вызванным возбудителем менингококковой инфекции.

«Ежегодно на территории Рязанской области регистрируется от трех до шести случаев заболеваний менингококковой инфекции. В текущем году зарегистрировано шесть случаев заболеваний среди детей», — отметили в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора заявили, что проводился медосмотр контактных лиц, а также химио- и иммунопрофилактика.

Ранее появилась информация, что в Рязанской области два ребенка заболели менингитом.