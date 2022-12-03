Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
-7°
Вск, 04
-7°
Пнд, 05
-8°
ЦБ USD 61.77 0.62 03/12
ЦБ EUR 64.99 1.16 03/12
Нал. USD 64.02 / 66.34 03/12 08:00
Нал. EUR 66.47 / 66.34 03/12 08:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
2 543
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
2 330
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
12 336
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
12 104
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о платежах по ЖКХ, от которых можно отказаться
Экономист Юлия Финогенова рассказала о платежах по ЖКХ, которые можно не совершать. По ее словам, жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что россияне вправе отказаться от дополнительных услуг, которые оказывает управляющая компания. Об этом сообщает РИА Новости.

Финогенова рассказала, что жители не могут отказаться от платы за воду, водоотведение, вывоз мусора, электро- и газоснабжение, отопление, а также от оплаты поставок ресурсов.

Однако из договора оказания дополнительных услуг могут исключить, к примеру, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьержку.

Она добавила, что отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешено по российскому законодательству.