Россиянам рассказали о платежах по ЖКХ, от которых можно отказаться

Экономист Юлия Финогенова рассказала о платежах по ЖКХ, которые можно не совершать. По ее словам, жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что россияне вправе отказаться от дополнительных услуг, которые оказывает управляющая компания. Об этом сообщает РИА Новости.

Финогенова рассказала, что жители не могут отказаться от платы за воду, водоотведение, вывоз мусора, электро- и газоснабжение, отопление, а также от оплаты поставок ресурсов.

Однако из договора оказания дополнительных услуг могут исключить, к примеру, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьержку.

Она добавила, что отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешено по российскому законодательству.