Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 70.25 / 75 28/12 12:00
Нал. EUR 74.3 / 76 28/12 12:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 2022 15:50
2 587
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 2022 14:58
1 679
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
4 276
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
9 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
В следующем году ожидается «полномасштабный запуск» проверок полиса через камеры.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. Об этом пишут «Известия».

По словам Уфимцева, союз уже ранее предлагал запустить проверку полисов через камеры, но пока проводились только эксперименты.

Президент ВСС отметил, что в следующем году ожидается «полномасштабный запуск» проверок полиса через камеры.

«То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал он.