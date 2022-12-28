В России водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

В следующем году ожидается «полномасштабный запуск» проверок полиса через камеры.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам. Об этом пишут « Известия ».

По словам Уфимцева, союз уже ранее предлагал запустить проверку полисов через камеры, но пока проводились только эксперименты.

Президент ВСС отметил, что в следующем году ожидается «полномасштабный запуск» проверок полиса через камеры.

«То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сказал он.